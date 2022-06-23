Обстріли Чугуєва: сім’ям з дітьми рекомендують покинути місто

23 червня з самого ранку окупанти вчергове обстріляли місто Чугуїв Харківської області. За наявною інформацією, поранення отримали шестеро людей, двоє з них – діти дев’яти та шести років.

«На жаль, сьогодні ранок почався не з кави, а з обстрілів нашого міста. Поранено двоє діточок, поранення не серйозні, але постраждалі діти – це вже дуже страшно», – сказала «Слобідському краю» міська голова Галина Мінаєва.

За її словами, останні три дні окупанти посилено обстрілюють Чугуїв. Прилітає у різні райони міста, є поранені та загиблі. Люди, які повернулися до міста нещодавно, або не виїздили взагалі, зараз його залишають.

«Таких обстрілів у нас не було з початку війни. У людей не витримують нерви… Це, дійсно жах, все що зараз відбувається тут. Рішення про евакуацію сьогодні кожен повинен приймати сам. Але якщо у когось є можливість побути у тихому та безпечному місці, особливо з дітками – я б поїхала, на їх місці. Аби зберегти життя та здоров’я наших дітей… Тому, я наполегливо прошу, у кого є можливість перечекати ці жахливі дні в іншому місці, зробіть це», – наголосила міська голова.

За весь час війни у Чугуївській громаді загинуло 27 людей, з них двоє – діти.

Агентство Телевидения Новости