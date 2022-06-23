Викрали сільгосптранспорт вартістю 2,5 млн гривень: судитимуть двох чоловіків

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Котляри Харківського району 21 березня цього року двоє чоловіків 44 та 34 років приїхали на територію одного із підприємств, яке не працювало через військові дії, з метою викрадення майна.

Один із зловмисників заволодів екскаватором-вантажувачем вартістю майже 2,5 млн гривень. Інший, в свою чергу, викрав вібротрамбовку для щілювання ґрунту, погрузивши її до багажника автівки. Після цього чоловіки втекли з місця вчинення злочину.

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Обвинувальний акт направлено до Полтавського районного суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости