Вогнева ніч: горіли Циркуни, Дергачі, спорткомплекс в Київському районі

За добу з 23 по 24 червня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 29 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 18, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 16, пожежі з інших причин — 2, також 2 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для допомоги комунальним службам, 3 — для надання допомоги співробітникам поліції, 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (5), Ізюмському (5), Харківському (4) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми.

Так на зранку 23 червня у м. Балаклія в результаті обстрілів загорілися відразу з півсотні дерев’яних сараїв, 4 гаражі та автомобіль. Пожежний підрозділ виїхав на місце пожежі о 05:35, а вже о 07:49 вогонь був ліквідований.О 07:46 один зі снарядів влучив у приватний будинок у м. Чугуєві. Там постраждали 4 людей. Пожежу на площі 70 кв.м. ліквідовано об 11:10.

На території Донецької громади зайнялась хвойна підстилка у хвойному лісі. Вогонь розповсюдився на площу 6 га. З вогнем боролись пожежні підрозділи Андріївської місцевої пожежної команди, Ізюмського лісгоспу та 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.С

Селище Циркуни зазнало обстрілів близько 20:00. Там трапилось відразу 3 пожежі. Горіли 3 двоповерхові будинки на загальній площі 850 кв.м. Останній осередок пожежі ліквідований о 23:30.22:40 — м. Дергачі.

Ворожий снаряд влучив у приватне подвір’я. Горіли гараж, літня кухня, господарча споруда та 2 автомобіля на площі 80 кв.м. Пожежа приборкана о 01:20.Вже 24 червня близько 00:26 ракета окупантів влучила в один зі спортивних об’єктів у Київському районі Харкова. Будівля зазнала значних руйнувань, трапилась пожежа на площі 200 кв.м. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС. О 04:09 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь. Попередньо постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости