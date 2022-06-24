Мародер, калоборанти та фіксування військових злочинів. Зведення поліції

Правоохоронці затримали по вулиці Космонавтів у Харкові мародера, який викрав з пошкодженого вибухом приміщення офісу майно приватної компанії.

23 червня російські окупанти завдали ударів системами залпового вогню по місту Чугуєву, обстріляли з артилерії смт Старий Салтів, села Одноробівку та Андріївку. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі будівлі та автівки. Вночі під удари ворожих ракет та снарядів потрапили Харків, село Циркуни, міста Дергачі та Чугуїв. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, у Харкові частково зруйновано приміщення спортивного комплексу вишу. За добу працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали усі факти руйнування будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж. Поліцейські ретельно документують кожний злочин військових країни-агресора проти українського народу. За адресами здійснюються виїзди та огляди місць подій.Поліцейські систематично проводять заходи щодо виявлення злочинів, скоєних в умовах воєнного часу.

На блок постах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2000 транспортних засобів для виявлення правопорушень та недопущення потрапляння на територію області заборонених предметів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 8 осіб для перевірки їх можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости