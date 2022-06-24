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Херсонські партизани ліквідували колаборанта Дмитра Савлученка

Херсонські партизани ліквідували колаборанта Дмитра Савлученка

Як повідомляють росЗМІ, зрадника підірвали, коли він сідав у машину.

За даними”Фокус“, який посилається на пропагандиські медіа окупантів, Дмитро Савлученко загинув на місці. Окупаційна влада вже назвала подію “цілеспрямованим замахом на співробітника військово-цивільної адміністрації”. Вибух прогримів у районі восьмої ранку. Машина від вибуху спалахнула.

Дмитро Савлученко був членом проросійської організації “Нова Русь” і був членом партії Шарія, він також був помічений на пробігах, організованих окупаційною адміністрацією, на честь 9 травня в Херсоні.

Інших постраждалих, крім Савлученка, немає. ЗС РФ призначили “главою управління сім’ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області”.

Агентство Телевидения Новости

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