За добу на Харківщині поранено 13 мирних жителів, 3 людини загинули

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні станом на 24 червня.

Цієї ночі ворог обстріляв Київський район Харкова, район ХТЗ. Пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав.

На території області протягом останньої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. На жаль, є поранені та загиблі.

У Чугуєві вчора поранення зазнали 6 людей, в тому числі 2 дітей 6 і 9 років. Ще 1 людина поранена в с. Велика Бабка. У Золочеві 1 людина поранена. В с. Андріївка Ізюмського району поранено 2 цивільних.

В м. Балаклія вчора 2 людини загинули. Сьогодні зранку внаслідок обстрілу 1 жінка поранена, ще 1 жінка загинула, а її чоловік отримав поранення.

Сьогодні зранку було обстріляно с. Кутузівка Харківського району. 1 людина зазнала поранення.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на утриманні раніше зайнятих позицій та активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

У районі Ізюма росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру та готують продовження наступу в напрямку м. Слов’янськ. Наші захисники продовжують нищити ворога та тримати свої рубежі.

Агентство Телевидения Новости