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В Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури

В Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури

Замість кафедр російської мови та літератури у виші зʼявилася кафедра словʼянської філології.

Інформацію про те, що у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна більше немає кафедр російської мови та історії російської літератури KHARKIV Today підтвердила прессекретарка вишу Лілія Змій. 

21 червня на кафедрі словʼянської філології ХНУ ім. В. Н. Каразіна повідомили, що 1 червня “з метою оптимізації навчального процесу” провели реорганізацію структурних підрозділів філологічного факультету.

“На базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та польської літератури було утворено нову кафедру слов’янської філології”, — поінформували там.

Агентство Телевидения Новости

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