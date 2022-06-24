Харківським енергетикам доводиться працювати на лінії вогню

Російські війська посилили артилерійські та ракетні обстрілі населених пунктів у передмісті Харкова.

Через інтенсивний вогонь були пошкоджені та розбиті вщент сотні кілометрів електричних мереж. Щодня ремонтні бригади АТ «Харківобленерго» виїжджають для проведення аварійно-відновлювальних робіт у місця, де вибухи вщухають лише на лічені години. Енергетики користуються засобами індивідуального захисту – працюють в бронежилетах – та виконують ремонтні роботи в максимально короткі терміни.

«День за днем, як би не було гаряче та голосно навколо, співробітники розподільчих та високовольтних мереж роблять свою справу – повертають до домівок земляків електрику, а з нею і надію, що все буде добре. Коли знову запалюється лампочка, оживають зв’язок та насоси водопостачання, важко уявити саме якою високою ціною все це досягається.

На згадку про часи випробувань енергетики залишають різноманітні «трофеї», які пошкодили спецтехніку та обладнання. Робота триває, воєнна колекція поповнюється», повідомляє «Харківобленерго».

Агентство Телевидения Новости