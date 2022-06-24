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В якому форматі буде проходити навчання з 1 вересня

В якому форматі буде проходити навчання з 1 вересня

Заняття плануються розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Про це розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:

обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС;

готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху;

до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;

у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу;

створюються запаси води та медикаментів;

проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Агентство Телевидения Новости

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