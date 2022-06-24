В якому форматі буде проходити навчання з 1 вересня
Заняття плануються розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Про це розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:
обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС;
готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху;
до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;
у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу;
створюються запаси води та медикаментів;
проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.