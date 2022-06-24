В Зміївському районі «швидка» потрапила під обстріл: фельдшер отримав поранення

Медичні працівники Центру ЕМД та МК надають допомогу та обслуговують виклики навіть після того, як самі потрапили під обстріл.

Так, 24 червня бригада ЕМД 1104 на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила на виклик до 63-річного мешканця Зміївського району, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На шляху до пацієнта спеціалізоване авто ЕМД потрапило під обстріл. Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу. Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу. Наразі стан медика задовільний.

Агентство Телевидения Новости