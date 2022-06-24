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В Зміївському районі «швидка» потрапила під обстріл: фельдшер отримав поранення
Медичні працівники Центру ЕМД та МК надають допомогу та обслуговують виклики навіть після того, як самі потрапили під обстріл.
Так, 24 червня бригада ЕМД 1104 на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила на виклик до 63-річного мешканця Зміївського району, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На шляху до пацієнта спеціалізоване авто ЕМД потрапило під обстріл. Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу. Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу. Наразі стан медика задовільний.