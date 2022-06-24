Ракетний удар по спорткомплексу ХПІ: як зараз виглядає будівля

Один з ракетних ударів, якими росія щоночі тероризує Харків, прийшовся по найнебезпечнішому з точки зору окупантів об’єкту – спорткомплексу Харківського політехнічного інституту. Будівля зазнала значних руйнувань, розпочалась пожежа. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС.

Анатолій Торяник, заступник начальника ГУ ДСНС Харківської області

Це були дві ракети, які влучили в спорткомплекс, безпосередньо в спортивний манеж політехнічного університету. Займання було на площаді приблизно 200 кв. метрів, горів спортінвентар, підлога, облицевання стін.

Постраждалих та загиблих немає. Вранці на місце приїхали працівники вишу, які зараз знаходяться в Харкові, щоб хоч мінімально прибратися в будівлі та подивитись на власні очі на масштаби руйнувань.

Сергій Глядя, доцент кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ»

Это база олимпийской подготовки, удостоен госпремии в области архитектуры. Это сооружение, которое призвано нести только добро и здоровье людям, начиная от детей до студентов. Разрушению подвергся легкоатлетический манеж и игровая площадка, в которой проходили занятия по баскетболу и волейболу, а на легкоатлетическом манеже проходили занятия по многим видам спорта, в частности по легкой атлетике, специальная медицинская группа, детские группы, проходили соревнования здесь, начиная от художественной гимнастики, волейбола и баскетбола.

На руїни спорткомплексу, в якому тренувалася з 2 класу, приїхала й спортсменка-легкоатлетка Ірина Рофе-Бекетова. Про історію цього комплексу їй багато розповідала її тренер.

Ірина Рофе-Бекетова, багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики

Вона все життя працювала в цьому манежі. Вона каже в 88 році вони зайшли и все життя вона працювала. Зараз вони виїхали, але, звичайно, з ранку це для неї був важкий сюрприз.

Ірина готувалась тут до всіх змагань. Неможливо й порахувати, скільки це годин.

Ірина Рофе-Бекетова, багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики

Спочатку 3 рази на тиждень, потім 5, іноді 10. Важко, звичайно, я в цьому манежі провела дуже багато часу.

Щоденно у спорткомплексі тренувалися від півтори до двох тисяч студентів. Суму нанесених навчальному закладу збитків ще не рахували.





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