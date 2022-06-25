10 хороших новин 24 червня

● Непереможна українська армія відбила лаптям штурм і бажання ходити у розвідку на Харківщині та Луганщині. На Херсонщині лапті з абізянами відступають, послизаючись на кишках одне одного. Сьогодні друга армія світу залишила позиції та втекла в район Ольгіного

Крилаті козаченьки налупили з три десятки бронемашин, разом із пунктом ремонту техніки.

● У героїчних Херсонських Партизанів черговий трофей – підірвали автомобіль колаборанта, «керівника департаменту молоді і спорту» Дмитра Савлученка, унаслідок чого він продемонстрував неспротивну поведінку і одразу здох.

Коротке життя в колаборанта на Херсонщині

● На росії загорівся і впав у поле військовий транспортний літак ІЛ-76, унаслідок чого загинуло вже мінімум п’ятеро лаптів. ІЛ прямував з Орєнбурга до Бєлгорода (там, до речі, сіьогодні військкомат ще підпалили), а у Рязані впав, порвавши лінії електропередач.

Британська розвідка тим часом повідомляє, що на росії закінчуються пілоти, через що їх набирають з вагнерівців. Тепер зрозуміло, чому з рф повалили як лемінги цивільні пілоти аерофлоту

● І знов про вагнерівців. Немереможна українська армія очистила планету ще від одного упиря, да не простого, а Євгена Орлова. Командира зенітно-ракєтного взводу і автора книжки «Их там нет». Лапоть трапився марнославний, дуже любив лупити селфачі у зоні бойових дій. У Сирії та Лівії це йому якось миналося, а тут наші взяли і лайкнули.

● Звершилось, у Греції почали пиздити русню.

Після 24 лютого хорошіє рускіє масово щеманулися у Грузію, Грецію і Туреччину. Грузини якось одразу дали понять, що вони їм ніхуя не генацвале, а тепер от і Грецію захлєснула вопіющая русофобія.

МЗС рф заявила, що «у Греції зафіксовано випадки дискримінації росіян та агресії проти них», тому країна є небезпечною для російських громадян. «Мали місце випадки побиття, після нападів постраждалим була потрібна госпіталізація. Грецькі банки часто вільно трактують введені ЄС незаконні обмежувальні заходи, блокують рахунки росіян за національною ознакою», – зазначив представник лавровні, додавши, що російська дипмісія у Греції щодня отримує скарги від росіян через порушення їхніх прав та інтересів.

Цікаво тільки, це їх місцеві пиздили чи українська діаспора?

● Двохсотий лапоть, про якого зараз піде мова, своєю смертю заслужив право на власний пункт у хороших новинах. Мало того, що в Україні він провоював, перш ніж зажмуритися, цілих півтори доби. В нього ще і прізвище Чорнобаєв. Зі своїми 50 з гаком роками і прізвищем він поперся на війну, бо «все у нього було за покликом серця: він пішов служити батьківщині та президентові і завжди повторював, що наш президент – молодець». Військовий комісар додав, що він «віддав своє життя, щоби війна швидше закінчилася». І знаєте, із цим не посперечаєшся. Дійсно, чим більше лаптів повертатимуться додому у пакетах вже через півтори доби після приїзду, тим швидше в Україні настане мир.

● ISW у своєму звіті повідомляє, що лапті зупиняться вже у найближчі тижні, а непереможна українська армія піде у контрнаступ. При цьому успіхи лаптів на Донбасі сумнівні і навіть тимчасова наша втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом.

● ДБР та СБУ намутили собі жирну дічь. Бюро викрило на фінансуванні абізян колишнього нардепа Валерія Горбатова. Також у його помешканнях знайшли більше 6 тис. артефактів, викрадених з музеїв Криму та куплених у чорних археологів. Засмучує мене те, що Горбатов втік ще перед 24 лютого.

СБУ ж викрила агентурну мережу розвідки РФ, до якої входив нардеп Деркач, син голови СБУ

● На росії вже нема грошей, щоби ховати двохсотих. Місцева влада, закупивши у промислових кількостях вінки, таблички і хрести, строчить у центр листи, сповнені відчаю, що заривати жмурів більше нема на що, а вони все їдуть і їдуть...

● У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна ліквідували кафедри російської мови і літератури. Натомість буде кафедра слов'янської філології, для чого залучили викладачів польської

Источник: https://t.me/valentynaeminova/313

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