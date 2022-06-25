Війна – не привід кидати навчання: харків’янин захистив диплом в окопі

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони не тільки захищають Батьківщину від російської навали, а й встигають отримувати вищу освіту в ВУЗі.

21 червня боєць Харківського окремого батальйону ТрО Дмитро онлайн захистив диплом Харьковского Національного Університету Радіоелектроніки за спеціальністю медіаінженерія, отримавши за свою работу «Системи розпізнавання акустичних сигналів малорозмірних БПЛА» 80 балів.

В ТрО Дмитро прийшов щє 28 лютого, захищати вулиці рідного Харкова. Та після нашої перемоги збирається залишитися в батальйоні. «Після війни хочу поїхати у відпустку в Азию на пару тижнів, а так подумую про підписання контракту з ТрО, мені подобається колектив і я хотів би продовжити службу з цими хлопцями», – каже боєць.

Агентство Телевидения Новости