На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили наступ окупантів на два населених пункти

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 червня. 122 доба війни.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь, на ротаційній основі, виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Слобожанському напрямку противник вживає заходів з забезпечення своїх підрозділів боєприпасами. Здійснює заходи з поповнення втрат.

На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ та елементи інфраструктури населених пунктів.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування «Калібр».

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости