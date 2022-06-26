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У Харківській області ліквідували групу російських найманців

У Харківській області ліквідували групу російських найманців

Про ліквідацію групи російських найманців повідомив командир СЗГ «Азов Харків» Анатолій Сидоренко.

«Російські найманці, що також раніше приймали участь у бойових діях у Сирії, Лівії, Центральноафриканській  Республіці та на Донбасі. Досвідчені та добре навчені, що прийшли з однією метою – вбивати.

Групу військових було оперативно ліквідовано силами ССО АЗОВ ХАРКІВ.

Тепер у ворожому загоні три вакантні місця. Далі буде…», – написав Сидоренко.

Агентство Телевидения Новости

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