Вночі ракети у Харкові зруйнували лікарню, житловий будинок й гаражі.

За добу з 25 по 26 червня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 14 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 5, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожежі з інших причин — 2, також 1 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для допомоги комунальним службам, 4 — для надання допомоги співробітникам поліції, 2 — інші виїзди.

Всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Немишлянському (3) районі Харкова. Горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі та гаражі.Відразу три пожежі, пов’язані з військовими діями, загасили вночі в Немишлянському районі Харкова. Там горіли: 2 гаража на площі 40 кв.м., 4 автомобілі на площі пожежі 50 кв.м., а також горів балкон квартири в 9-ти поверховому житловому будинку та ще 5 автомобілів на площі 45 кв.м. До ліквідації цих пожеж було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 48 чоловік особового складу ДСНС. Попередньо загиблих та постраждалих немає.

Близько 23:08 ракета окупантів влучила в один із житлових двоповерхових будинків у Холодногірському районі Харкова. Будівля зазнала значних руйнувань, пожежі не було. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вогнеборці врятували 2 людей з-під завалів. До ліквідації було залучено 5 оперативних відділень та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Також в 00:28 в Немишлянському районі, внаслідок обстрілу лікувального закладу були пробиті: дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентген кабінеті, без подальшого горіння. Загиблих та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 13 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости