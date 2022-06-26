7 поранених, 1 загибла – наслідки рашистського терора на Харківщині за добу

Вночі окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. І виключно цивільну інфраструктуру. Що свідчить про черговий терор проти мирного населення, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

Близько 23 год російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ.

Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає.

▪️По області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.Пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків – 3 людини, Ізюмський район – 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років.

▪️Найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок. Ворог намагається втримати раніше зайняті позиції. Наші Збройні Сили щодня мінусують особовий склад та техніку окупантів. Бійці мотивовані та готові і надалі захищати жителів Харківщини від російських окупантів!

Агентство Телевидения Новости