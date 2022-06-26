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Вже добу Украина під сильною ракетною атакою

Вже добу Украина під сильною ракетною атакою

Напередодні ввечері був нанесений ракетний удар по Рівневщині. Ракети влучили в місто Сарни. Знищені СТО з мийкою і комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, четверо загинули, четверо – госпіталізовані.

П’ять людей поранено внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці — такі попередні дані повідомив голова Нацполіції Клименко. Це вже друге влучання ракети у житловий комплекс району. Наразі в Київі нові взриви, попереджають в ОП, що атака може продовжуватись протягом дня. російська ракете критично низкого пролетіла над Південноукраїнською АЕС в Енергодар і

Два вибухи пролунало в Черкасах. Зі ствольної артилерії обстріляни Сумщина та Чернігівщина. Обстріляна інфраструктура Харкова.

45 російських ракет за ніч і ранок однієї сьогоднішньої доби. Житомирська область, Львівщина, Чернігівщина, Миколаїв. Надвечір – іще ракети. Різні типи, різні райони запуску… Всі вони були запущені з однією метою – показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться, прокоментував атаку напередодні Президент України Володимир Зеленський

Агентство Телевидения Новости

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