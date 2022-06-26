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Окупанти з артилерії обстріляли Золочів

Окупанти з артилерії обстріляли Золочів

Сьогодні вночі окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії здійснюються Богодухівським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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