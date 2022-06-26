«рф – це хвороба»: в Україні та Литві вимагають реакції G7 на обстріл Києва

Саміт G7 має відповісти санкціями проти Росії після цинічного обстрілу Києва. Таку думку висловили голова МЗС України Дмитро Кулеба і екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, пише УНІАН.

«Російські ракети вразили житлові квартали в центрі Києва. «Повідомлення» і нагадування до саміту G7 в замку Ельмау в Німеччині. Росія сьогодні – хвороба, і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів і переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається», – наголосив литовський політик.

Кулеба зауважив, що серед постраждалих під час цинічного обстрілу житлового будинку в Києві – дитина.

«Семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато людей по всій Україні страждають. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. У ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

З-під завалів обстріляної 9-поверхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір – 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, з будинку евакуювали 25 мешканців. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт розглядає цей обстріл як сигнал до зустрічі країн «Великої сімки» (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка відбувається сьогодні.

Агентство Телевидения Новости