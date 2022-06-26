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Харківські патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство

Харківські патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство

Напередодні громадянин повідомив до поліції, що на вулиці Сергія Грицевця чоловік біля будинку порізав собі вени та зайшов до під’їзду. На місце прибули харківські патрульні Олександр Павліков, Анастасія Руссу, Артем Кучерук та Володимир Доненко, повідомляє УПП Харківської області.

Поліцейські з’ясували, у яку квартиру піднявся чоловік, та кинулися на допомогу. Двері в оселю були відчиненні, а в коридорі лежав громадянин з різаними ранами передпліч. Поліцейські негайно почали надавати домедичну допомогу: наклали джгут на руку, а також тиснучі пов’язки, щоб зупинити кровотечі.

Згодом прибули медики, які у супроводі патрульних ушпиталили чоловіка.

Агентство Телевидения Новости

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