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Енергетики відновили електропостачання після нічного обстрілу Харкова

Енергетики відновили електропостачання після нічного обстрілу Харкова

Фахівці АТ «Харківобленерго» відремонтували повітряну лінію електропередачі у Холодногірському районі Харкова, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу пізно ввечері 25 червня.

«На місце подій, вул. Чоботарську, вранці виїхали ремонтні бригади та спецтехніка обленерго. Енергетики одразу ж розпочали відновлювальні роботи, адже без світла залишалися понад 300 власників особових рахунків», – зазначили у товаристві.

Наразі електропостачання в цьому районі повністю відновлено.

Агентство Телевидения Новости

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