Очікування VS реальність: що чекає на тих, хто повертається на Північну Салтівку

З усіх потреб щодо нормального життя в будинку на Північній Салтівці є тільки електроенергiя. Проте люди сюди вже повертаються. На третьому поверсі у отвiр, залишений уламком, в кондицiонер втулено прапор – місяць тому повернувся власник цієї квартири Роман.

Роман

Флаг мне этот пошила мама в 14 году, он висел в гараже. А когда я сюда приехал, увидел два попадания осколков в кондиционер – я сразу пошел в гараж, забрал его и наше ему хорошее место.

Роман поки що повернувся один, усіх рідних залишив в Полтаві.

Роман

Щас там семья в Полтаве: внучка, две дочери, зять, собака, все в Полтаве, а я тут порядок навожу. Кто-то ж должен это делать. Тут стекла были, грязи сантиметр везде лежит.

Умови спартанські, проте головне – газ для приготування їжі та імпровізований душ чоловік зробив. Воду носить з джерела.

Воды нет – вот бочечка, кран, посуду помыть, руки. Газовый баллон друзья подарили, дали заправленный, вместе с печкой. Вот такое ведерочко вешается сюда и моется.

Поки що Роман мешкає у під’їзді один, ніхто з сусідів ще не повернувся.

Недавно обнаружил на 5 этаже открытую квартиру и решил себе такую вещь сделать, чтоб никто не мародерил.

Мешканцю іншого під’їзду цього ж будинку не пощастило – його квартири після прямого влучання снаряду більше не існує. Чоловік приїхав, сподіваючись знайти та вивезти хоч якісь речі.

Нет, пожара не было. Крышу снесло, телевизора нет, дивана. Под плитой можете посмотреть. Ну изначально вещи необходимые взяли, а потом уже приезжали забирали, когда прилетело.

В будинку працюють комунальники – закривають вікна, ремонтують, там де це можливо, дах.

Валерій Щербак, робочий харківського ремонтного підприємства

Дом уже не пригодный, но тем не менее, люди живут и просят помочь. Крыша когда пробита и после дождя, говорят, течет 4 дня. Зашили вон там видите разбитое окно – где клеенкой, где фанерой, а на крыше выстеливаем доски, закатываем рубероидом и мастикой мажем. Но это временно, на первое время как-то помочь.

Правоохоронці проводять огляд місця, фіксують наслідки обстрілів та шукають залишки снарядів. У разі виявлення боєприпасів, що не розірвалися, викликають вибухотехніків.

Олександр Арсені, прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова

Якщо ми будемо знаходити якісь осколки, ми також будемо їх вилучати, після цього будуть призначені відповідні експертизи, дослідження, які будуть встановлювати країну походження залишків, який снаряд звідки. Та, якщо буде встановлено маркування, будемо мати можливість встановити, де саме базувався той чи інший снаряд, звідки він потрапив на територію нашої держави. Маємо руйнування тут і тут. Це було внаслідок обстрілів. Вся 9-під’їздна будівля має масові ураження і це не поодинокі влучання. Багато вже об’єктів оглядали на Північній Салтівці. Є разові влучання, а саме в цю будівлю були масові. І чому саме сюди і в такій кількості, ніхто не розуміє: спальний район, цивільний об’єкт, лише цивільне населення присутнє.

Загалом цей будинок зазнав близько десяти ворожих ударів. Фіксується й кількість пошкоджених квартир. Якщо власники на місці – правоохоронці оглядають руйнування й в кімнатах.





Агентство Телевидения Новости