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По житловому будинку на Салтівці вдарили «Ураганом»: рятувальники вилучили фрагменти снаряду

По житловому будинку на Салтівці вдарили «Ураганом»: рятувальники вилучили фрагменти снаряду

Сьогодні вночі окупанти вдарили по мікрорайону у 602 мікрорайоні Харкова з РСЗВ «Ураган» – поцілили в 9-поверховий житловий будинок.

В результаті було частково зруйновано технічний поверх, також згоріли 5 припаркованих автівок.

Сапери ДСНС провели розмінувальні роботи на подвір’ї та на технічному поверсі будинку. Залишки «Урагану» були вилучені та вивезені для подальшого знешкодження.

Агентство Телевидения Новости

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