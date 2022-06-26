Сегодня 23:19
Просмотров: 33
По житловому будинку на Салтівці вдарили «Ураганом»: рятувальники вилучили фрагменти снаряду
Сьогодні вночі окупанти вдарили по мікрорайону у 602 мікрорайоні Харкова з РСЗВ «Ураган» – поцілили в 9-поверховий житловий будинок.
В результаті було частково зруйновано технічний поверх, також згоріли 5 припаркованих автівок.
Сапери ДСНС провели розмінувальні роботи на подвір’ї та на технічному поверсі будинку. Залишки «Урагану» були вилучені та вивезені для подальшого знешкодження.