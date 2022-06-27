Уночі у Харкові ракета потрапила в школу, під Чугуєвом обстріли вбили 2 жінок.

За добу з 26 по 27 червня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожежі з інших причин — 2, також 2 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 5 — для надання допомоги населенню.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (1) та Шевченківському (1) районах Харкова, також у Чугуївському (5) районі Харківської області. Горіли господарчі споруди та адмінбудівля.Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, пожежа, що трапилась 26 червня у житловому секторі села Коробочкіно, що на Чугуївщині. На одному з приватних подвір’їв спалахнули 2 господарчі споруди. Полум’я охопило площу біля 200 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно пожежно-рятувальний підрозділ з міста Чугуєва. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий будинок. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

О 20:46 в с. Калугіно-Башкирівка Чугуївського району, внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча будівля на площі 4 кв.м. Внаслідок обстрілу загинуло 2 жінки, ще 2 особи постраждало та були госпіталізовані.

Також вночі, ворожих ракетних обстрілів завдано по двоповерховій адміністративній будівлі в Київському районі міста Харкова, в результаті чого горіли кімнати на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Близько опівночі ще одна ракета поцілила на подвір’я навчального закладу у Шевченківському районі міста Харкова. В результаті вибуху будівля школи зазнала часткових пошкоджень. Також загорілась поруч розташована господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 7 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости