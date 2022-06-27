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2 загиблих, 5 мирних жителів поранені: окупанти вночі обстріляли 2 района міста і 2 райони області

2 загиблих, 5 мирних жителів поранені: окупанти вночі обстріляли 2 района міста і 2 райони області

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загинули 2 жінки, 5 мирних жителів поранені, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Вночі у Харкові російська ракета влучила у подвір’я школи. Унаслідок ще одного ракетного удару пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає.У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах, пошкоджено вуличний газогін.У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще 3 цивільних.

▪️Наші Збройні сили продовжують нищити окупантів на лінії зіткнення. На Харківському напрямку загарбники вели наступ в напрямку Дементіївки та Питомника, зазнали втрат та відійшли. Окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

У районі Ізюма ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів.

Допомагаємо ЗСУ та наближаємо нашу перемогу!

Агентство Телевидения Новости

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