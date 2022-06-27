Армія РФ в найближчі тижні покладатиметься на резервістів – британська розвідка

Найближчими тижнями російська армія в Україні більше залежатиме від резервних сил. Однак попри постійний дефіцит резервістів, Кремль, імовірно, поки відкидає ідею загальної мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії 27 червня з посиланням на свої розвіддані.

“Протягом найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил” – ідеться в огляді.

У розвідці відзначили, що російські резерви складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати.

Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством щодо «таємної мобілізації» для підтримки операцій в Україні без проведення повної мобілізації. Держдума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить військовим чиновникам пропонувати контракти молодим людям відразу після «досягнення повноліття» або закінчення середньої школи, тим самим оминаючи необхідність проходження військової служби на заклик.

Начальник Головного розвідувального управління України (ГУР) Кирило Буданов заявив 25 червня, що Кремль проводить «таємну мобілізацію» і що через зусилля Росії з мобілізації українські сили не можуть чекати, поки росіяни вичерпають свій наступальний потенціал, перш ніж почати контрнаступ. Буданов зазначив, що Кремль вже направив на війну 330 тисяч осіб особового складу, що становить понад третину всіх Збройних сил Росії, і що путін зіткнеться із серйозною внутрішньою та соціальною опозицією, якщо він збільшить це число шляхом проведення спільної (на відміну від прихованої) мобілізації , як раніше оцінювала ISW.

Генерал-полковник Геннадій Жидко, нинішній директор Військово-політичного управління Росії, ймовірно, командуватиме російськими військами в Україні. Рідко сидів поруч і радився з міністром оборони Росії Сергієм Шойгом під час інспекції російських сухопутних військ в Україні 26 червня, хоча табличка з ім’ям Рідко була помітно розмита Міноборони Росії, і його позиція офіційно не підтверджена, на відміну від командирів двох угруповань. Про що ISW повідомила 26 червня.

26 травня Група розвідки конфлікту повідомила, що Жидко замінив командувача ПВО Олександра Дворнікова на посаді головного командувача військ в Україні, хоча на той час ISW не могла незалежно перевірити цю зміну. Повідомлення від 21 червня про звільнення Дворнікова та помітне місце Рідко у візиті шойгу 26 червня, ймовірно, підтверджують цю зміну.

Агентство Телевидения Новости