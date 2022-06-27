Ліки проти ракет: демілітаризувати європейську частину росії

Для відновлення відносин цивілізованого світу з російською федерацією потрібна демілітаризація її європейської частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, сьогоднішні ракетні удари доводять, що для усунення загроз в короткостроковій перспективі необхідно розгорнути в Україні ефективні системи протиповітряної і протиракетної оборони.

“Довгострокова відповідь також очевидна – умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з росією повинна стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина і параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями”, – додав Резніков.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявляли, що в інтересах світової безпеки росія сама має пройти через демілітаризацію і денацифікацію, а також відмовитися від державної пропаганди.

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