РФ вперше з 1918 року зазнала дефолту за зовнішнім боргом.

Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Bloomberg.

Протягом місяців Росія шукала шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається фактичним дефолтом у разі пропуску оплати.

Як зазначається, це похмура ознака швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, яку вже зазнала російська економіка та ринки, дефолт на даний момент також є переважно символічним і має мало значення для росіян, які мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що має кошти для покриття будь-яких рахунків і її примусили не платити. Минулого тижня Москва оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи “форс-мажорну” ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

“Це дуже, дуже рідкісна річ, коли уряд, який має кошти, змушений зовнішнім урядом до дефолту. Це буде один із великих переломних дефолтів в історії”, — сказав Хасан Малік, старший суверенний аналітик Loomis Sayles & Company LP.

Офіційна заява про дефолт зазвичай надходить від рейтингових компаній, але європейські санкції призвели до того, що вони зняли рейтинги російських компаній.

Після закінчення кінцевого терміну сплати фокус зміщується на те, що інвестори будуть робити далі.

Їм не потрібно діяти негайно, і вони можуть вирішити стежити за ходом війни в надії, що санкції врешті-решт будуть пом’якшені.

“Більшість власників облігацій будуть дотримуватися вичікувального підходу”, —вважає Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Номура в Токіо.

Востаннє Росія зазнала дефолту по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження царської епохи в 1918 році.

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