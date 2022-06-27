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Запрацювала гаряча лінія кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх родин

Запрацювала гаряча лінія кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх родин

27 червня запрацювала безкоштовна гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Цю гарячу лінію створили для ветеранів, які, зокрема, є діючими військовослужбовцями, членів їхніх родин — людей, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.

«До запуску лінії команда Фонду готувалася особливо відповідально. Понад 30 кваліфікованих фахівців, які мають досвід надання екстреної допомоги у кризових ситуаціях, пройшли двотижневе навчання перед запуском гарячої лінії», – розповідає виконавча директорка УВФ Наталія Калмикова.Телефонувати можна з понеділка по пʼятницю із 10:00 до 20:00 за номером +38 (067) 400 46 60 або ж відразу на сайті Фонду зі смартфона.

Агентство Телевидения Новости

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