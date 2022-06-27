Міська рада допомагає військовим зміцнювати оборону Харкова

Співробітники комунальних підприємств разом із українськими військовими створюють укріпрайони навколо Харкова.

Про це сьогодні, 27 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог продовжує обстрілювати місто.

«Дуже маленька відстань від російської федерації до міста, і через це ворог почав використовувати озброєння, яке дістає до Харкова. Ми сьогодні робимо укріпрайони. Я постійно на зв’язку з Валерієм Федоровичем Залужним, усім, чим можна, допомагаємо, щоб зміцнити оборону міста Харкова, дати людям можливість більш-менш нормально жити, а комунальним підприємствам підготуватись до осінньо-зимового періоду. 15 жовтня потрібно розпочати опалювальний сезон, подати гарячу воду та тепло до будинків харків’ян», – наголосив Ігор Терехов.

Раніше Ігор Терехов повідомив, що наразі у місті мешкає понад 1 млн містян.

Мер нагадав, що нещодавно був момент, коли в місті не було обстрілів протягом п’яти днів, і це стимулювало багатьох людей повернутися до Харкова, додому.

«Був період, коли поверталося від 2 до 5 тисяч людей на день. Місто почало оживати, почалася торгівля, я запустив громадський транспорт, метро. Ще й погода сприяла гарному настрою. У людей були хвилинки миру… Харків’яни почали виходити в сквери, парки, там почали відкриватися кафешки, а я їздив містом і тішився з цього. Але російського агресора це не влаштувало – знову пішли бомбардування, ракетні обстріли. Деякі люди почали полишати місто. Тим не менше, у місті живе близько мільйона – мільйона ста тисяч людей. З іншого боку, я попереджаю, що це небезпечно», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости