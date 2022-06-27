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На Харківщині під час ліквідації пожежі через обстріли загинув рятувальник

На Харківщині під час ліквідації пожежі через обстріли загинув рятувальник

24 червня 2022 року під час виконання службових обов’язків героїчно загинув старший пожежник-рятувальник 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області сержант служби цивільного захисту Вербицький Ігор Юрійович.Знову ми втратили молодий світ нації – йому було лише 39, повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області

Подія трапилась близько 18:42 в окупованому місті Балаклія. Щойно рятувальники стали до ліквідації вогню, як стався черговий обстріл цього об’єкту. Ігор Вербицький отримав поранення в голову, яке виявилось несумісним з життям.У лавах ДСНС загиблий рятувальник працював із 2003 року. Він мав чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі.

Агентство Телевидения Новости

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