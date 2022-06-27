Ракетний обстріл селища Покотилівка: пошкоджено 18 будинків та автівки

27 червня близько 00:10 до відділу поліції №3 ХРУП №1 надійшло повідомлення про обстріл населеного пункту.

Снаряд влучив у землю між дитячим табором та приватним домоволодінням.

Внаслідок ракетного удару утворилася вирва: пошкоджено 18 житлових будинків та два автомобілі. Постраждалих та загиблих осіб не має.

Співробітники слідчо-оперативної групи та експерти-криміналісти провели огляд місця події та зібрали речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости