Через обстріли горів гараж: бійці ДСНС врятували автівку та мотоцикл

Сьогодні вдень окупанти здійснили черговий обстріл Київського району Харкова. Снаряди впали на один з гаражних кооперативів. Там загорілись відразу 3 гаражі.

Площа горіння склала біля 200 кв. метрів. До ліквідації пожеж були залучені 3 оперативні відділення рятувальників 36-ї та 27-ї частин ДСНС. О 12:25 вогнеборці локалізували розповсюдження вогню та о 13:28 остаточно його ліквідували.

Під час ліквідації пожежі були врятовані легковик та мотоцикл.

Агентство Телевидения Новости