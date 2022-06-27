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Частина одного з боєприпасів «Смерч», якими обстріляли Харків, впала в Слобідському районі

Частина одного з боєприпасів «Смерч», якими обстріляли Харків, впала в Слобідському районі

Поліцейські здійснюють огляд місця падіння двигуна від реактивної системи залпового вогню у Слобідському районі: частина боєприпасу влучила у землю неподалік житлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав. Руйнувань немає.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 27 червня близько 17:50. За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1, спеціалісти вибухотехнічного управління, співробітники ДСНС.

Попередньо встановлено, що виявлена частина боєприпасу є двигуном від РСЗВ «Смерч».

Правоохоронці здійснюють огляд місця події, збирають доказову базу злочинів рф.

Агентство Телевидения Новости

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