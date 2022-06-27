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27.06.2022 22:37
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В Салтівському районі під час обстрілу чоловік загинув у власній квартирі

В Салтівському районі під час обстрілу чоловік загинув у власній квартирі

Сьогодні близько 18 години російські військовослужбовці обстріляли Салтівський район Харкова, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік, який перебував у власній квартирі. Серед поранених – троє чоловіків віком 59, 70 та 79 років та жінка віком 59 років. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Також пошкоджено 5 легкових автомобілів, що були припарковані в зоні обстрілу.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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