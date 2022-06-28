Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі

Збройні сили України чинять потужний опір у Лисичанську та на його околицях.

Джерело: високопоставлений співробітник Пентагону, Українська Правда цитує Голос Америки:

“З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, – це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому”.

“І коли (українські сили – ред.) вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони вирішили зробити (це – ред.) за власним бажанням”.

“За останні кілька днів нам стало відомо про вбивства місцевих російських чиновників. Нам також відомо, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід та захід від Херсона”.

“Декілька сотень українців продовжують стримувати російську армію в досить серйозному бою. Це говорить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва”.

За його словами, на тій невеликій території, яку ЗС РФ вдалося відвоювати, було втрачено велику кількість особового складу і техніки.

Агентство Телевидения Новости