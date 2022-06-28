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У Харкові з’явилося квіткове панно до Дня Конституції

У Харкові з’явилося квіткове панно до Дня Конституції

Працівники СКП «Харківзеленбуд» створили у міському саду ім. Т. Г. Шевченка квіткове панно, присвячене Дню Конституції України.

Як повідомили на підприємстві, із квітів та мармурової крихти вони написали «Слава Україні».«Наші озеленювачі створили найголовніші слова, які знають у всьому світі. Слова, які уособлюють незалежність та свободу кожного українця, – «Слава Україні»! Зі святом, дорогі харків’яни, з Днем Конституції!» – зазначили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

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