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Кількість постраждалих від вчорашніх обстрілів Харкова збільшилась.

Кількість постраждалих від вчорашніх обстрілів Харкова збільшилась.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

Станом на 11:00 постраждало всього 38 осіб. З них: – 9 загиблих;- 29 поранений, в тому числі 5 дітей (одна дитина в дуже тяжкому стані, двоє – стан тяжкий, двоє – середній стан тяжкості).

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли район Нових Будинків та Салтівку. На Салтівці загинув 40-річний чоловік, котрий перебував у власній квартирі. Серед поранених – троє чоловіків 59, 70 та 79 років та жінка 59 років. Інші постраждалі – із Нових Будинків. Цей район обстріляли касетними снарядами, серед загиблих й поранених богато тих, хто перебував на вулиці

Агентство Телевидения Новости

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