Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:25
Просмотров: 98

Російські військові обстріляли з артилерії Золочів на Харківщині

Російські військові обстріляли з артилерії Золочів на Харківщині

В ніч на 28 червня російські окупанти обстріляли Золочів. Снаряд влучив біля одного з житлових будинків.

Люди внаслідок обстрілу поранень не отримали, повідомив Суспільному голова громади Віктор Коваленко.

На фото видно, що снаряд зачепив фасад будинку. На першому поверсі від удару зруйнувався балкон — майже вся цегла та утеплення навколо відлетіли. Також в будинку вибило вікна.

За словами Коваленка, у чотириповерховому будинку пошкоджено 11 квартир. Нині фахівці намагаються відновити електро та газопостачання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 