Російські військові обстріляли з артилерії Золочів на Харківщині

В ніч на 28 червня російські окупанти обстріляли Золочів. Снаряд влучив біля одного з житлових будинків.

Люди внаслідок обстрілу поранень не отримали, повідомив Суспільному голова громади Віктор Коваленко.

На фото видно, що снаряд зачепив фасад будинку. На першому поверсі від удару зруйнувався балкон — майже вся цегла та утеплення навколо відлетіли. Також в будинку вибило вікна.

За словами Коваленка, у чотириповерховому будинку пошкоджено 11 квартир. Нині фахівці намагаються відновити електро та газопостачання.

Агентство Телевидения Новости