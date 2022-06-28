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Російські військові обстріляли з артилерії Золочів на Харківщині
В ніч на 28 червня російські окупанти обстріляли Золочів. Снаряд влучив біля одного з житлових будинків.
Люди внаслідок обстрілу поранень не отримали, повідомив Суспільному голова громади Віктор Коваленко.
На фото видно, що снаряд зачепив фасад будинку. На першому поверсі від удару зруйнувався балкон — майже вся цегла та утеплення навколо відлетіли. Також в будинку вибило вікна.
За словами Коваленка, у чотириповерховому будинку пошкоджено 11 квартир. Нині фахівці намагаються відновити електро та газопостачання.