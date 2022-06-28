У Генпрокуратурі заявили, що атака на ТРЦ в Кременчуці може розглядатися у Гаазі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що злочин росіян, які завдали удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці, можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді, тому важливо документувати цю справу за стандартами міжнародного гуманітарного права.

«Приїхали (міжнародні – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас війна 8 років. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде справою, яка буде розглядатися у Гаазі», – заявила Венедіктова з місця обстрілу у Кременчуку 28 червня в ефірі національного марафону новин.

За словами Венедіктової, наразі ніхто не знає, якою потім буде стратегія розслідування, тому треба відразу збирати докази таким чином, щоб вони «були належні у будь-якому суді».

Вона підкреслила, що у цій справі важливо звертати увагу на два аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили халатність чи службову недбалість (бізнес, який не зупинив роботу ТЦ під час повітряної тривоги – ред.).

Нагадаємо, 27 червня рашисти вдарили ракетами по Кременчуку. Внаслідок атаки, загорівся торговельно-розважальний центр «Амстор».

За останніми даними, внаслідок обстрілу та пожежі, що виникла, загинули 18 людей, понад 40 отримали поранення і травми. Ще сорок поки вважаються зниклими.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що удар по місту було завдано ракетами Х-22, випущеними з території Курської області далекими бомбардувальниками Ту-22М3.

Лідери країн G7 засудили ракетний удар по торговому центру в Кременчуці і заявили, що винні, в тому числі президент росії володимир путін, повинні понести відповідальність.

Президент РФ Володимир Путін особисто наказав російському командуванню обстрілювати цивільні об’єкти, щоб вразити найбільшу кількість мирних жителів. Про це заявив глава МВС Денис Монастирський після обстрілу торговельного центру у Кременчуці.

“Путін віддав наказ бити по цивільних об’єктах без розбору, хто саме там знаходиться”, — сказав він.

За словами Монастирського, удару завдали під час максимальної присутності людей у торговому центрі “Амстор”.

“[Путін віддав наказ] обирати час, коли люди сплять, якщо йдеться про житлові квартали, або коли там перебуває багато людей, якщо йдеться про такі об’єкти, як торгові центри”, — додав міністр.

“Очевидно, що це влучання — це акт воєнного злочину, акт тероризму з боку Російської Федерації”, — наголосив він.

Глава МВС підтвердив, що удар по ТРЦ завдав літак Ту-22 ракетою типу Х-22, що вміщає 900 кг вибухівки. Усього по місту випущено дві ракети. Постріл зроблений із Курської області.

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