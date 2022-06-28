Всі поранені на ХТЗ – працівники одного підприємства

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 червня 2022 року близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости