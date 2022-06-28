Україна повернула тіла ще 46 загиблих військових, частина з них – захисники «Азовсталі»

Під час чергового обміну в Запорізькій області Україна повернула тіла ще 46 загиблих військових, з-поміж них 21 – це захисники «Азовсталі».

Про це повідомляє Мінреінтеграції, пише «Громадське».

У воєнній розвідці повідомили, що обмін тілами військових відбувся за формулою 40 на 46. Серед 46 загиблих українських бійців 11 – оборонці Маріуполя, 21 – «Азовсталі» та 14 – смт Старий Крим (Маріупольська міська громада).

Обмін проводили за співпраці Мінреінтеграції, воєнної розвідки, Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України. Процес повернення решти загиблих українських військових триває.

Попередній обмін тілами захисників «Азовсталі» відбувся 14 червня: тоді повернули 64 загиблих. Перед тим Україна повернула понад 200 загиблих захисників, частина з них була бійцями полку «Азов».

У полку «Азов» повідомляли, що процес ідентифікації загиблих буде довгим та складним, адже у більшості випадків треба проводити експертизу ДНК.

Після кількох місяців протистояння з росіянами у блокадному Маріуполі українські військові вийшли з території заводу «Азовсталь». Окупанти прорвалися на завод 4 травня.

Завдяки бійцям з «Азовсталі» Україна отримала критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу.

У Міноборони заявляли, що врятованих українських бійців обміняють на російських військовополонених. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що більшість захисників Маріуполя перебувають на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Агентство Телевидения Новости