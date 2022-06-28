У Великій Данилівці відновлюють газопостачання

Фахівці «Харківміськгаз» проводять масштабні роботи з відновлення газових мереж у селищі Велика Данилівка. Як повідомили у компанії, цей район знаходиться на околиці міста, на лінії ворожого вогню.

«Обстріли окупантів не залишили тут майже жодного вцілілого будинку, двори приватного сектора устелені уламками зруйнованих стін та снарядів», – зазначили у «Харківміськгазі».

Після дозволу військових та розмінування території фахівці компанії змогли розпочати там ремонтні роботи. Вже кілька тижнів газовики ліквідують наслідки руйнувань: виконують масштабні ремонтно-відновлювальні роботи на підземних та наземних газопроводах, змінюють пошкоджені ділянки, щоб надалі відновити газопостачання у вцілілих будинках.

Агентство Телевидения Новости