Протягом чотирьох днів окупанти випустили по Україні понад 130 ракет – Залужний

Протягом чотирьох днів російські окупанти запустили по Україні 131 ракету.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, пише «Громадське».

Так, чотири дні тому російські сили з різних платформ базування випустили 53 крилаті ракети, три дні тому – 26 ракет, позавчора – майже 40, а минулої доби – 12.

«Противник демонструє неабияку зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави […] На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що наразі район активних бойових дій починається на півночі Харківської області та закінчується на лівому березі Дніпра у районі населеного пункту Василівка.

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей: у цьому районі тільки за минулу добу російські війська здійснили 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдали два ракетні та 32 авіаційні удари.

За словами Залужного, «ситуація дуже складна, але контрольована».

«На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів», – сказав він у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та Начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном.

Агентство Телевидения Новости