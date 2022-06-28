У Чугуєві та Печенігах відновили електропостачання після обстрілів

Ремонтні бригади «Харківобленерго» повернули світло у знеструмлену через обстріли частину Чугуєва.

Аварійно-відновлювальні роботи виконали фахівці місцевих розподільчих мереж та Харківського високовольтного РЕМ. У ході усунення наслідків бойових дій було замінено перебитий уламками вибухів провід та пошкоджені опори повітряних ліній електропередачі.

Як повідомили у АТ «Харківобленерго», енергетики відновили електропостачання понад 800 домоволодінь мешканців Чугуєва. Ремонтним бригадам доводилося працювати в перервах між постійними артилерійськими та ракетними обстрілами.

Протягом минулої доби співробітники Чугуївського РЕМ також повернули світло у домівки трьох тисяч власників особових рахунків у смт Печеніги, с. Зарожне та с. Тетлега.

Агентство Телевидения Новости