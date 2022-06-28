У липні АЗС можуть скасувати ліміти на продаж пального

У червні на український ринок з європейського надійшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів: 400 тисяч тонн дизеля, 200 тисяч – бензину та зрідженого газу. Таким чином ситуація на ринку стабілізується, і вже в липні на АЗС можуть скасувати обмеження на продаж пального в одні руки.

Про це голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив під час брифінгу, пише «Слово і Діло».

«Таким чином, ситуація на АЗС, яку бачить кінцевий споживач, стабілізується. На заході майже на всіх АЗС є ресурс, немає чи практично немає черг. У Києві, на сході країни, наразі є певні черги. Сподіваємося, у липні ліміти (на продаж пального – ред.) буде підвищено або взагалі знято, українські автомобілісти зможуть вільно заправлятися будь-яким обсягом», – заявив Герус.

Втім, влада закликає громадян споживати нафтопродукти відповідально і без особливої необхідності не користуватися автомобілем.

«Бажано кооперуватися, і щоб у автомобілі було кілька людей. Можна сказати, що якщо ти водій і їдеш в автомобілі один – ти підвозиш путіна. Якщо у тебе місце праворуч і місця позаду вільні – це не оптимальне використання ресурсів», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Нацбанку дали прогноз, як зміняться ціни на пальне в Україні.

Експерти вважають, що дефіцит пального, зокрема бензину, збережеться в Україні до кінця війни.

Агентство Телевидения Новости