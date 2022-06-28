В Слобідському районі Харкова частково зруйнована будівля школи, є постраждалі

27 червня близько 23:30 до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про обстріл військами окупантів навчального закладу в Харкові.

В результаті ворожої атаки є поранені. Їх доставили до лікарні. На місці події вилучили уламки ракетного комплексу «Іскандер».

Внаслідок влучання снаряда біля центрального входу будівлі утворилася вирва, частково зруйновано будівлю, знищено покрівлю, фасад, меблі та інше майно школи.

За адресою виїжджали керівники та слідчо-оперативна група відділу поліції, співробітники ДСНС.

Поліцейські провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили уламки боєприпасу імовірно від ракетного комплексу «Іскандер».

Поліція звертається до громадян та нагадує, що при сигналах «Повітряна тривога» необхідно негайно прямувати до укриттів та залишатись там до закінчення обстрілів. На відкритій місцевості під час тривоги потрібно лягти на землю.

Агентство Телевидения Новости