Наслідки обстрілів Індустріального району: 6 постраждалих

Вдень 28 червня окупант вкотре обстріляв Індустріальний район Харкова, в результаті чого сталася пожежа на одному з підприємств.

На момент прибуття рятувальних підрозділів ДСНС вогонь встиг поширитись на площу біля 50 кв. метрів. До гасіння пожежі були залучені 3 одиниці техніки та біля 15 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними, внаслідок розривів рашистських боєприпасів постраждало 6 осіб.

Крім того, в результаті обстрілів частково зруйновано житловий будинок та інші прилеглі будівлі приватного сектору, а також пошкоджено легковий автомобіль.

Агентство Телевидения Новости