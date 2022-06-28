Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:32
Просмотров: 102

Пошкоджено автосалон у Харкові – поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів

Пошкоджено автосалон у Харкові – поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів

Повідомлення про обстріл військами рф будівлі автосалону у Київському районі надійшло до поліції 27 червня близько 23:44.

Від влучання боєприпасів зайнялася пожежа. Пошкоджено фасад будівлі та внутрішні приміщення.

На місце події виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1. Поліцейські провели огляд, вилучили уламки боєприпасів та задокументували воєнний злочин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 