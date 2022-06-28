Пошкоджено автосалон у Харкові – поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів

Повідомлення про обстріл військами рф будівлі автосалону у Київському районі надійшло до поліції 27 червня близько 23:44.

Від влучання боєприпасів зайнялася пожежа. Пошкоджено фасад будівлі та внутрішні приміщення.

На місце події виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1. Поліцейські провели огляд, вилучили уламки боєприпасів та задокументували воєнний злочин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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